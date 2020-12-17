EA Sports объявила номинантов на попадание в команду года в FIFA 21

Компания EA Sports опубликовала список из 70 футболистов, которые претендуют на попадание в символическую сборную года в FIFA 21.

Из 70 игроков будет выбрано 11, которые составят финальную команду года и получат специальные карточки в FIFA 21. Также отдельным голосованием будет выбран дополнительный, 12-й футболист.

Сроки голосования разработчик не озвучил – известно лишь то, что карточки TOTY с выбранными футболистами появятся в игре в январе.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Т.Куртуа («Реал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Л.Градецки («Байер»), С.Манданда («Марсель»), К.Навас («ПСЖ»), М.Нойер («Бавария»).

Защитники: Ф.Ачерби («Лацио»), Т.Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Д.Амави («Марсель»), Анхелиньо («РБ Лейпциг»), А.Дэвис («Бавария»), С.Де Врей («Интер»), М.Гинтер («Боруссия» Менхенгладбах), Т.Эрнандес («Милан»), М.Хуммельс («Боруссия» Дортмунд), Х.Навас («Севилья»), Ж.Альба («Барселона»), П.Кимпембе («ПСЖ»), Э.Лапорт («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ»), Э.Робертсон («Ливерпуль»), С.Рамос («Реал»), Т.Силва («Челси»), В.Ван Дейк («Ливерпуль»).

Полузащитники: У.Ауар («Лион»), Б.Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), К.Де Брейне («Манчестер Сити»), Н.Фекир («Бетис»), А.Гомес («Аталанта»), Р.Гозенс («Аталанта»), Р.Геррейру («Боруссия» Дортмунд), Д.Хендерсон («Ливерпуль»), Й.Киммих («Бавария»), М.Ковачич («Челси»), Т.Кроос («Реал»), Л.Альберто («Лацио»), М.Мерино («Реал Сосьедад»), Д.Парехо («Вильярреал»), Р.Саншеш («Лилль»), М.Забитцер («РБ Лейпциг»), Х.Сон («Тоттенхэм»), Л.Штиндль («Боруссия» Менхенгладбах), Т. Алькантара («Ливерпуль»).

Нападающие: А.Силва («Айнтрахт»), В.Бен-Йеддер («Монако»), К.Бензема («Реал»), Ф.Капуто («Сассуоло»), К.Роналду («Ювентус»), А.Ди Мария («ПСЖ»), П.Дибала («Ювентус»), Д.Грилиш («Астон Вилла»), Э.Холанд («Боруссия» Дортмунд), Ч.Иммобиле («Лацио»), Д.Ингз («Саутгемптон»), Л.Инсинье («Наполи»), Ж.Фелиш («Атлетико»), Хоселу («Алавес»), Х.Кейн («Тоттенхэм»), А.Крамарич («Хоффенхайм»), Р.Левандовски («Бавария»), Р.Лукаку («Интер»), С.Мане («Ливерпуль»), К.Мбаппе («ПСЖ»), Л.Месси («Барселона»), Неймар («ПСЖ»), М.Салах («Ливерпуль»), Р.Стерлинг («Манчестер Сити»), Л.Суарес («Атлетико»), Д.Варди («Лестер»).

Выбрать свою символическую сборную можно на специальной странице на сайте EA.

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