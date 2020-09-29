«Спартак»: «Когда Fortnite к нам обратилась, мы были в завершающей стадии переговоров с PUBG Mobile»

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов объяснил отказ сотрудничать с королевской битвой Fortnite от Epic Games.

«Когда Fortnite к нам обратиаись, мы были в завершающей стадии переговоров с PUBG Mobile. В данном случае не хотели подрывать репутацию и договорились с ними. Естественно, если бы предложение от Fortnite к нам поступило, мы бы с удовольствием согласились. Мы приветствуем подобные интеграции», – заверил Фетисов.

19 января Epic Games, разработчик Fortnite, объявила о старте «Кубка Пеле» в игре в рамках партнерства с легендарным бразильским нападающим. В честь этого события в игру добавили эмоцию «Прыжок Пеле», а также форму «Ювентуса», «Милана», «Манчестер Сити» и еще 20 клубов со всего мира. Позже стало известно, что Epic Games предлагала сотрудничество и ряду российских команд – по словам сотрудника лицензионного агенства IMG Ильи Слуцкина, менеджеры клубов просили за партнерство деньги.

«Спартак» и PUBG Mobile объявили о партнерстве 27 ноября. В рамках сотрудничества в PUBG Mobile провели специальное мероприятие, участвуя в котором, игроки могли получить внутриигровую экипировку и инвентарь с логотипом московского клуба. Помимо этого, были разыграны пять футболок «Спартака», подписанных игроками команды.

Новый турнир Fortnite – «Кубок Пеле». В игру добавят 23 футбольных формы и одну уникальную футболку