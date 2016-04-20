«Спартак» и PUBG Mobile стали партнерами

«Спартак» анонсировал совместную коллаборацию с мобильной игрой в жанре баттл-рояль PUBG Mobile от китайского издателя Tencent.

В рамках сотрудничества в PUBG Mobile состоится специальное мероприятие, которое продлится с 30 ноября по 13 декабря. Выполняя задания, игроки смогут получить уникальную внутриигровую экипировку и инвентарь – например, некоторые элементы официальной формы «Спартака» или логотип клуба на обмундировании игровых персонажей. Также геймеры поучаствуют в розыгрыше пяти фирменных футболок «Спартака», подписанных футболистами команды.

В проморолике, посвященному началу сотрудничества, снялись Александр Кокорин, Георгий Джикия, Илья Гапонов и Павел Маслов. В видео проводится параллель между футболом и взаимодействием игроков в PUBG Mobile.

Организацией и анонсом коллаборации занималось агенство Goose Gaming.

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