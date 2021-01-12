Российские футбольные клубы отказались от сотрудничества с Fortnite

Ряд российских футбольных клубов отказался от сотрудничества c Fortnite и участия в проекте Fortnite Football. Об этом рассказал сотрудник одного из крупнейших лицензионных агентств мира IMG Илья Слуцкин.

«Вчера был запущен Fortnite Football, специальный проект внутри игры, позволяющий игрокам использовать формы 23 футбольных клубов со всего мира.



У меня была возможность включить туда 2 клуба из России. Бесплатно и с возможностью дополнительных активаций (типа выпуска футболки с логотипом Fortnite в живом виде).



Я провел переговоры с нашими ведущими клубами. Пара отказалась сразу, пара перешла в формат вялотекущих переговоров и исчезла.

В свое время в Зените я сделал такой ко-брендинговый проект с The Simpsons и до сих пор это считается одним из самых интересных маркетинг-кейсов нашего футбола (ничего близкого по охвату в иностранной прессе я не припомню). На первом этапе я также встретил отпор внутри клубе в духе: «Зачем нам это нужно?»



Самый частый запрос от клубов – мы хотим за это денег. Видимо, в голове менеджеров наших клубов до сих пор не сложилось понимание, что пиар на мировом уровне стоит намного больше чем потенциальные 10 000 евро за лицензию. Так и живем», – рассказал Слуцкий на личной странице в Facebook.

Вчера Epic Games, разработчик Fortnite, объявила о старте «Кубка Пеле» в игре в рамках партнерства с легендарным бразильским нападающим Пеле. В честь этого события в игру также будут добавлены эмоция «Прыжок Пеле» и формы 23 футбольных клубов со всего мира.

Каким именно клубам Илья предлагал сотрудничество с Fortnite – неизвестно.

Скачать Fortnite на ПК или Android (Андроид) – бесплатная игра, в которую нужно сыграть этой зимой. 5 сезон 2-ой главы. Кубок Пеле