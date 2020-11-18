В FIFA 21 добавили предматчевую акцию в поддержку антирасистского движения

Разработчики FIFA 21 из студии EA Sports поддержали движение No Room For Racism («Нет места расизму»).

Инициатором движения выступила АПЛ. В игру добавили предматчевую акцию в поддержку движения – видео об этом опубликовал твиттер-аккаунт АПЛ.

EA Sports также напомнила пользователям, что они могут сообщать об оскорблениях, домогательствах и других недопустимых действиях со стороны игроков.

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