В FIFA 21 добавили предматчевую акцию в поддержку антирасистского движения

Разработчики FIFA 21 из студии EA Sports поддержали движение No Room For Racism («Нет места расизму»).
Инициатором движения выступила АПЛ. В игру добавили предматчевую акцию в поддержку движения – видео об этом опубликовал твиттер-аккаунт АПЛ.
EA Sports также напомнила пользователям, что они могут сообщать об оскорблениях, домогательствах и других недопустимых действиях со стороны игроков.
There is #NoRoomForRacism— Premier League (@premierleague) November 20, 2020
i̶n̶ ̶f̶o̶o̶t̶b̶a̶l̶l̶
i̶n̶ ̶F̶I̶F̶A̶ ̶2̶1̶
̶a̶n̶y̶w̶h̶e̶r̶e̶ @EASPORTSFIFA supports #NoRoomForRacism, in-game now pic.twitter.com/3Oq3LbM5v5
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