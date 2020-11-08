Дэвид Бекхэм получил карточку кумира в FIFA 21

Теги Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Дэвид Бекхэм EA Sports FIFA 21 Игры

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм стал новым кумиром FIFA 21.

Игроки смогут получить карточки Бекхэма в режимах FIFA Ultimate Team и Volta за запуск FIFA 21 до 15 января 2021 года. Кроме этого, сыграв в FIFA до указанной даты, каждый пользователь получит специальную карту, посвященную дебюту Бекхэма за «Реал» в сезоне 2003/04. 

Также Бекхэм появится на обложке FIFA 21 – разработчики анонсировали выход специального издания Beckham Edition.

FIFA 21 вышла 9 октября на PC, PS4 и Xbox One. Версия для PS5, Xbox Series X и Xbox Series S выйдет 4 декабря. Купившие версию игры для PS4 и Xbox One получат бесплатное обновление для некстген-консолей.

 
 
 
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Публикация от David Beckham (@davidbeckham)

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