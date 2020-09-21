Кокорин – 686-й в списке игроков FIFA 21

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин занял 686-е место в рейтинге игроков в FIFA 21.

Новая часть симулятора выйдет 9 октября на PC, PS4 и Xbox One. Обладатели предзаказа изданий Ultimate и Champions смогут начать игру с 6 октября.

Позже FIFA 21 выйдет на PS5 и Xbox Series X.

Характеристики Кокорина в FIFA 21

Общий рейтинг – 78

Скорость – 81

Удары – 78

Передачи – 72

Дриблинг – 81

Защита – 43

Физическая подготовка – 69

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