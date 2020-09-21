Кокорин – 686-й в списке игроков FIFA 21

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин занял 686-е место в рейтинге игроков в FIFA 21.
Новая часть симулятора выйдет 9 октября на PC, PS4 и Xbox One. Обладатели предзаказа изданий Ultimate и Champions смогут начать игру с 6 октября.
Позже FIFA 21 выйдет на PS5 и Xbox Series X.
Характеристики Кокорина в FIFA 21
Общий рейтинг – 78
Скорость – 81
Удары – 78
Передачи – 72
Дриблинг – 81
Защита – 43
Физическая подготовка – 69
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