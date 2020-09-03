В топ-1000 игроков в FIFA 21 восемь россиян. Фернандес – 229-й, Акинфеев – на 361-м месте

В топ-1000 футболистов в FIFA 21 вошли 8 игроков из России.
FIFA 21 выйдет 9 октября на PC, PS4 и Xbox One. Обладатели предзаказа изданий Ultimate и Champions смогут поиграть на три дня раньше, 6 октября.
Позже выпустят FIFA 21 для PS5 и Xbox Series X.
Россияне в топ-1000 FIFA 21
229. Марио Фернандес (ЦСКА) – 82
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361. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 80
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579. Алексей Миранчук («Аталанта») – 79
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605. Александр Головин («Монако») – 79
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670. Гильерме («Локомотив») – 78
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686. Александр Кокорин («Спартак») – 78
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768. Роман Зобнин («Спартак») – 78
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972. Денис Черышев («Валенсия») – 77
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