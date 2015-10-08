В FIFA 21 могут добавить настоящих судей. В игре нашли Майка Дина

Теги судьи Майк Дин EA Sports Симуляторы Спортивные Бета FIFA 21 Игры

В бете FIFA 21 обнаружили модель английского судьи Майка Дина.

Возможно, в игру добавят и других известных арбитров, однако EA Sports пока не анонсировала изменения официально.

Ранее стало известно, что в FIFA 21 можно будет выбрать между остановкой игры или продолжением атаки. Согласно новой информации бета-тестеров, вернуться к штрафному удару можно будет не только мгновенно, но и через несколько секунд после продолжения атаки, пока судья это позволяет.

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