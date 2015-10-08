В бете FIFA 21 обнаружили модель английского судьи Майка Дина.

Возможно, в игру добавят и других известных арбитров, однако EA Sports пока не анонсировала изменения официально.

Ранее стало известно, что в FIFA 21 можно будет выбрать между остановкой игры или продолжением атаки. Согласно новой информации бета-тестеров, вернуться к штрафному удару можно будет не только мгновенно, но и через несколько секунд после продолжения атаки, пока судья это позволяет.

Тест про обложки FIFA. Кто был чаще: Руни или Златан? А кто был на русском издании, кроме Семака?

У FIFA 21 и Madden 21 нелепые обложки-коллажи. Геймеры переделывают под них другие игры