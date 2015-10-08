В FIFA 21 можно будет выбрать между остановкой игры или продолжением атаки после фола

В FIFA 21 появится нововведение, связанное с фолами на атакующих футболистах.

Теперь игроки смогут выбрать: либо остановить игру после нарушения правил, либо продолжить атаку.

Ранее в сети опубликовали первый геймплейный трейлер FIFA 21.

У FIFA 21 и Madden 21 нелепые обложки-коллажи. Геймеры переделывают под них другие игры

Тест про обложки FIFA. Кто был чаще: Руни или Златан? А кто был на русском издании, кроме Семака?

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