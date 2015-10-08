PES 2021 выйдет 15 сентября на PC, PlayStation 4 и Xbox One

Konami выпустила трейлер Pro Evolution Soccer 2021.

Игра выйдет на PC, PlayStation 4 и Xbox One 15 сентября. Стоимость обычного издания в Steam – 710 рублей, специальные клубные издания обойдутся покупателям в 850 рублей.

В игре обновят составы и данные об их игроках из PES 2020. Помимо этого, в PES 2021 добавят режим Евро. Основной контент игры не изменится по сравнению с предыдущей версией.

Сама Konami активно работает над созданием новой PES на движке Unreal Engine.

PES меняет движок. Так проще и дешевле. А еще и красивее!

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