PES 2021 все же будет отдельной игрой (PC Gamer)

Pro Evolution Soccer 2021 станет отдельной игрой.

По словам представителей Konami, игра станет «сезонным обновлением», но все же не будет дополнением к PES 2020. Неизвестно, в каком именно формате разработчики выпустят игру, но планируется, что PES 2021 будет стоить меньше, чем предыдущие игры серии.

Ранее Konami сообщила, что PES 2021 выйдет в качестве дополнения к PES 2020.

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