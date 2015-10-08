PES 2021 все же будет отдельной игрой (PC Gamer)

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Pro Evolution Soccer 2021 станет отдельной игрой.

По словам представителей Konami, игра станет «сезонным обновлением», но все же не будет дополнением к PES 2020. Неизвестно, в каком именно формате разработчики выпустят игру, но планируется, что PES 2021 будет стоить меньше, чем предыдущие игры серии.

Ранее Konami сообщила, что PES 2021 выйдет в качестве дополнения к PES 2020.

PES меняет движок. Так проще и дешевле. А еще и красивее!

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