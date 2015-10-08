PES 2021 может выйти в качестве дополнения к PES 2020

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На сайте Microsoft Store нашли страницу с DLC для PES 2020.

В магазине появилась страница с описанием дополнения под названием PES 2021 Season Update. Из нее стало известно, что составы получат обновления, а в игру будет добавлен режим UEFA Euro 2020. Размер DLC – около 100 мегабайт, но, возможно, это временная заглушка.

В других магазинах дополнение не появлялось, а разработчики из Konami не анонсировали PES 2021 официально. Неизвестно, перейдет ли компания на новую модель распространения. Возможно, помимо DLC Konami готовит и отдельную новую часть.

Дополнение будет платным, но его цена пока не сообщается.

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