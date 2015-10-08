В NBA Jam игроков «Чикаго» запрограммировали всегда промахиваться в последние секунды против «Детройта»

Создатель баскетбольного симулятора NBA Jam Марк Турмелл – фанат «Детройта» – подтвердил теорию о том, что в версии игры для аркадных автоматов игроки «Чикаго» всегда промахивались в последние моменты матчей против «Детройта».

«Когда мы создавали эту игру в Чикаго, в разгар эры Майкла Джордана, «Детройт» и «Чикаго» серьезно соперничали.

Единственный способ, которым я мог отомстить «Чикаго» после того, как они перешли на новый уровень, – повлиять на их навыки в матчах против «Детройта» в NBA Jam.

Так что я добавил особый код, из-за которого игроки «Чикаго» промахивались в последние секунды против «Детройта», – поделился Турмелл.

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