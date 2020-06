Леброн Джеймс поговорил с фанатом на стриме. Тот играл с его сыном в NBA 2K20

Стример Адин Росс играл в NBA 2K20 с Бронни Джеймсом, сыном лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса.

Леброн решил поговорить с Адином во время трансляции.

– Это Леброн?

– Он спросил, Леброн ли это, – засмеялся Джеймс.

– Прежде всего – я должен сказать, я большой фанат, я обожаю тебя. Я не хочу быть фанбоем, но я обожаю тебя.

– Респект, чувак. Я ценю это проявление любви и уважения ко мне и моему сыну, – сказал Джеймс.

После диалога с Леброном Адин вскочил, повторяя: «Какого хрена!»

