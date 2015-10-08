Леброн Джеймс поговорил с фанатом на стриме. Тот играл с его сыном в NBA 2K20

Стример Адин Росс играл в NBA 2K20 с Бронни Джеймсом, сыном лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса.
Леброн решил поговорить с Адином во время трансляции.
– Это Леброн?
– Он спросил, Леброн ли это, – засмеялся Джеймс.
– Прежде всего – я должен сказать, я большой фанат, я обожаю тебя. Я не хочу быть фанбоем, но я обожаю тебя.
– Респект, чувак. Я ценю это проявление любви и уважения ко мне и моему сыну, – сказал Джеймс.
После диалога с Леброном Адин вскочил, повторяя: «Какого хрена!»
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He was playing 2K with Bronny and LBJ hopped on 🤣— Bleacher Report (@BleacherReport) June 8, 2020
“I don’t wanna be a fan boy, but I love you” @brgaming
*NSFW*
(via @adinross) pic.twitter.com/75Zy1jA0NC
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