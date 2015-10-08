Неймар попадет на обложку FIFA 21, если он останется в «ПСЖ»

На обложке FIFA 21 изобразят игрока «ПСЖ» Неймара, пишет испанское медиа Areajugones.

Обложку новой FIFA вряд ли покажут на презентации EA Play, которая пройдет 19 июня в 2:00 по московскому времени.

По информации AreaJugones, Неймара должны были поместить на обложку предыдущей FIFA. Из-за иска об изнасиловании, выдвинутого против футболиста, EA отдала предпочтение Эдену Азару.

Сделка EA и Неймара все еще в силе. Сообщается, что EA пока не готова анонсировать Неймара в качестве лица игры из-за того, что он может перейти в «Барселону». Перед анонсом EA хочет убедиться, что Неймар останется в «ПСЖ». «Барселона» – партнер Pro Evolution Soccer – прямого конкурента серии FIFA.

Предполагается, что на обложку FIFA 21 поместят Килиана Мбаппе, если Неймар все же сменит клуб.

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