Серджи Роберто снялся с турнира Ла Лиги по FIFA 20 из-за конфликта Konami и EA Sports

Футболист «Барселоны» Серджи Роберто рассказал, почему решил сняться с благотворительного турнира по FIFA 20.

По словам игрока, вначале он согласился на участие в турнире, но затем ему пришлось отказаться из-за того, что «Барселону» спонсирует Konami, студия-разработчик Pro Evolution Soccer.

«Мальорка», еще один испанский футбольный клуб, спонсируемый Konami, также отказалась от участия в турнире.

Клубы Ла Лиги организовали благотворительный турнир по FIFA 20 в связи с пандемией коронавируса. Матчи чемпионата проходят с 20 по 22 марта.

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