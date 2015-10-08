Серджи Роберто снялся с турнира Ла Лиги по FIFA 20 из-за конфликта Konami и EA Sports

Теги Барселона Мальорка Серджи Роберто Konami FIFA 20 PES 2020 Игры

Футболист «Барселоны» Серджи Роберто рассказал, почему решил сняться с благотворительного турнира по FIFA 20.

По словам игрока, вначале он согласился на участие в турнире, но затем ему пришлось отказаться из-за того, что «Барселону» спонсирует Konami, студия-разработчик Pro Evolution Soccer. 

«Мальорка», еще один испанский футбольный клуб, спонсируемый Konami, также отказалась от участия в турнире.

Клубы Ла Лиги организовали благотворительный турнир по FIFA 20 в связи с пандемией коронавируса. Матчи чемпионата проходят с 20 по 22 марта.

Шесть ужасных вещей, которые нужно убрать из FIFA Ultimate Team

💻 Главные новости и лучшие моменты Доты и CS – в нашем киберспортивном телеграме

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья