Клубы Ла Лиги проведут турнир по FIFA 20. За «Барселону» сыграет Роберто, за «Реал» – Асенсио

Клубы Ла Лиги организуют турнир по FIFA 20.

Согласно анонсу чемпионат пройдет в связи с пандемией коронавируса.

Каждая команда будет представлена одним игроком клуба: за «Барселону» сыграет Серджи Роберто, за «Реал» – Марко Асенсио, за «Атлетико» – Маркос Льоренте. Всего на соревновании выступит 20 игроков и клубов.

Матчи чемпионата пройдут с 20 по 22 марта. Сегодня организаторы проведут жеребьевку.

Все участники турнира

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