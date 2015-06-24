🔥Sports.ru ищет редактора соцсетей про киберспорт и видеоигры

Вы – фанат киберспорта и игр. Вы всегда часами залипали в соцсетях, читая новости, кликая по ссылкам и нажимая на сердечки под мемами. Вы понимаете, чего хочет современное медиа от соцсетей.

Если все это – правда, вам повезло: мы расширяем команду и ищем бодрых редакторов соцсетей.

Важно: мы готовы рассматривать как джуниоров с минимальным опытом или без него, так и сммщиков со стажем, умеющих организовать работу соцсетей и претендующих на позицию лида.

От вас:

– Чувство юмора, нешаблонность и креатив.

– Умение отделять виральный контент от проходного.

– Нормальное отношение к аналитике – всю работу соцсетей можно описать метриками, и вам придется их использовать.

– Быстрый компьютер и неограниченный бесперебойный доступ в интернет.

– Отличный русский язык, а также английский, позволяющий читать тексты на нем.

– Понимание алгоритмов ВК, твиттера, фейсбука и инстаграма.

– Желание феерить в соцсетях, создавая посты на 1000 лайков и репостов.

– Готовность выполнить тестовое задание (возможно, не одно).

– Бонус: владение фотошопом хотя бы на базовом уровне (если нет – не беда, научим).

Задачи:

– Делать соцсети Cyber.sports.ru самыми мощными на русском языке.

– Делать киберспорт лучше.

– Веселиться.

От нас:

– Работа мечты, классный коллектив и перспективы роста в одном из самых классных медиа России.

– Индивидуальный график.

– Возможность работать удаленно.

Если уверены, что справитесь, напишите, кто вы такой, откуда, чем занимались и почему мы должны позвать вас работать к нам. Письма отправляйте на novokshenov@sports.ru с темой «Редактор соцсетей».

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