🔥Sports.ru ищет автора постов про CS:GO

У нас мощный раздел CS:GO, и мы хотим писать еще больше про лучшую игру с пушками. Сейчас мы ищем автора на 3-5 смен в неделю, который будет оформлять небольшие посты в течение дня – хайлайты, баги, рекапы полезных видео и другие темы, не требующие долгого изучения и касающиеся актуальной повестки.

Наш идеальный кандидат:

– про-активен и готов сам придумывать десятки тем (в том числе и вневременных) в неделю, а не надеяться, что что-то вдруг случится;

– играет в CS:GO и понимает все проблемы игроков;

– интересуется как внутриигровыми фишками, так и киберспортивными матчами;

– может объяснить своей бабушке, кто круче: Симпл или Зайву;

– помнит прошлое CS и, когда нет актуальных тем, может вытащить из кармана историю про тот-самый-раунд-Нави-в-2015-м;

– любит придумывать идеи, которые остальные считают укуренными и сумасшедшими;

– хочет расти как автор и писать топовые материалы, которые будет читать и шерить все сообщество.

Лучшая рекомендация для автора – это его тексты. Если вам интересна эта работа, создайте у нас блог и напишите 2-3 свежих поста. Пусть один из этих постов будет совсем коротким – на основе одного видео/твита/фото. Формат остальных (подборка/колонка/фактбокс/интервью/рекап...) и темы – на ваш выбор, просто помните, что чем больше мы узнаем о вашем стиле, выборе тем, разносторонности – тем лучше.

После этого кидайте ссылку на блог и небольшой рассказ о себе на novokshenov@sports.ru с темой «Автор CS:GO». Дедлайн: 23:00 мск понедельника, 15 июня.