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    Ramzes666 стал победителем рейтинга Forbes «30 до 30» в номинации «Спорт и киберспорт»

    Теги Virtus.pro Роман «RAMZES666» Кушнарев Dota 2

    Керри Virtus.pro Роман «Ramzes666» Кушнарев занял первое место в рейтинге «30 до 30» в номинации «Спорт и киберспорт».

    Ramzes666 разделил победу с футболистом сборной России и полузащитником «Монако» Александром Головиным и нападающим ХК ЦСКА Кириллом Капризовым.

    «30 до 30» – рейтинг журнала Forbes самых перспективных россиян моложе 30 лет. В него вошли сто номинантов, каждый из них получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или глобальном уровне.

    В категорию «Спорт и киберспорт» попали 10 человек:

    Хабиб Нурмагомедов (ММА)
    Алина Загитова (фигурное катание)
    Мурат Гассиев (бокс)
    Александр Большунов (лыжные гонки)
    Александр Головин (футбол)
    Кирилл Капризов (хоккей)
    Никита Кучеров (хоккей)
    Карен Хачанов (теннис)
    Дмитрий Кулагин (баскетбол)
    Роман Кушнарев (киберспорт)
    Мария Ласицкене (легкая атлетика)

    Кушнареву 20 лет, за свою карьеру он выиграл 5 мейджоров в составе Virtus.pro и дважды попал в топ-6 на The International, а также заработал более 1,5 млн долларов призовых.

    Ramzes666: «На первом мейджоре заняли предпоследнее место, но миллион я там заработал»

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