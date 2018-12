Игроки в FIFA требуют убрать выбор момента удара. Это ломает баланс

Очередной камень преткновения.

В FIFA 19 разработчики ввели замечательную новую функцию – выбор момента удара (timed finishing). Нажимая одну кнопку в нужный момент, вы добавляете своему удару немного магии – и может получиться супергол. Правда, игроки считают, что Electronic Arts отсыпала слишком много магии в эту механику. Слишком часты голы с timed finishing смотрятся в отрыве от реальности.

Некоторые считают, что это создает дисбаланс в игре. В том числе и профессиональные фиферы.

Had the displeasure to watch FIFA 19 at LAN today, the only thing that will save this FIFA is taking out timed finishing & GK movement – terrible features that have broken FIFA at the highest level (nothing will change) but it’s what needs to be changed — Tass (@FaZeTass) 9 декабря 2018 г.

«Имел сегодня неудовольствие смотреть FIFA 19 на LAN-турнире. Единственное, что спасет эту FIFA – удаление выбора момента удара и движений вратаря – ужасные вещи, которые сломали FIFA на топовом уровне (ничего не поменяется), но это то, что стоило бы изменить».

I really hope timed finishing is removed in FIFA 20. — JukeZ (@HekTic_JukeZ) 13 декабря 2018 г.

«Я надеюсь, выбор момента удара уберут в FIFA 20».

for the love of god please dont not put timed finishing and goalkeeper movement in FIFA 20. If this was Fortnite they would have sorted this out by now! but baby steps hopefully we can get to a place like that game and their community! #FIFA19 — Mavric (@MWMavric) 15 декабря 2018 г.

«Не добавляйте движения вратаря и выбора момента удара в FIFA 20. Если бы это была Fortnite, то проблема была бы решена сейчас! Надеюсь, маленькими шагами мы придем к такому сообществу и игре [как Fortnite]».

Но кто-то считает, что timed finishing – не причина дисбаланса в FIFA 19.

Timed finishing in FIFA 19 isn’t the issue, it’s the finesse shots being too overpowered



(Especially from the unrealistic angles)



Also, it’s worth mentioning every year i. FIFA we will always have new meta & different ways to finish that as a player you look to abuse — Mike LaBelle (@MikeLaBelle) 12 декабря 2018 г.

«Выбор момента удара в FIFA 19 не проблема. Это точность ударов слишком хороша».

Как бы то ни было, выбор момента удара и правда вносит много импакта в завершающей стадии атаки. Балансно это или нет – решать пока вам, ведь вряд ли EA уберет эту функцию из игры. По крайней мере сейчас.