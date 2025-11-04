CS 2Dota2
Фото
1

Вышел Football Manager 26. У игры лишь 27% положительных отзывов

Состоялся релиз FM 26.

Симулятор Football Manager 2026 от Sports Interactive и SEGA вышел 4 ноября на ПК, Xbox Series X|S, PlayStation 5 и macOS. 4 декабря футбольный менеджер выйдет на Nintendo Switch.

Спустя несколько часов после релиза FM 26 получил «в основном отрицательные» отзывы в Steam – лишь 27% из 1,6 тысячи обзоров являются положительными.

Среди нововведений FM 26 – лига женского футбола, улучшения анимаций и официальная Премьер-Лига по лицензии FIFA.

Бета-версия FM 26 вышла 23 октября. Игроки жаловались на баги и удивлялись новому интерфейсу. 

Обзор Football Manager 26. Крутая игра, которой нужен еще год

Football Manager 26 в мемах. Неделя до выхода – и тысячи багов!

Опубликовано: Константин Семёнов
Источник: Steam
