Вышел Football Manager 26. У игры лишь 27% положительных отзывов

Состоялся релиз FM 26.

Симулятор Football Manager 2026 от Sports Interactive и SEGA вышел 4 ноября на ПК, Xbox Series X|S, PlayStation 5 и macOS. 4 декабря футбольный менеджер выйдет на Nintendo Switch.

Спустя несколько часов после релиза FM 26 получил «в основном отрицательные» отзывы в Steam – лишь 27% из 1,6 тысячи обзоров являются положительными.

Среди нововведений FM 26 – лига женского футбола, улучшения анимаций и официальная Премьер-Лига по лицензии FIFA.

Бета-версия FM 26 вышла 23 октября. Игроки жаловались на баги и удивлялись новому интерфейсу.

