Депутат Виталий Милонов: «Смута» – полнейшая шляпа и халтура. Не удивлюсь, если разработчики были завербованы польскими спецслужбами»

Депутат Виталий Милонов поиграл в «Смуту» и дал свою оценку.

«Игра «Смута» – полнейшая шляпа и халтура.

На мой адрес поступают жалобы людей, возмущенных низким качеством новой российской игры «Смута». Вынужден был сам проверить и убедиться.

Действительно, если бы это был полностью частный проект, то вопросов к создателям игры было бы меньше: люди всегда имеют право потерять свои деньги.

Но основной бюджет проекта гарантировало государство – в общей сумме около 500 миллионов рублей. И поэтому государство может и должно спросить за потраченные, не пойми куда, народные деньги.

Не удивлюсь, если разработчики были завербованы польскими спецслужбами – выпустить такой некачественный проект неумышленно просто невозможно. Я считаю, надо очень внимательно поговорить с программистами и игроделами и узнать, что им помешало сделать свою работу качественно.

Скачал ее вместе с помощником, поиграл менее часа и понял, что это не игра стоимостью разработки в 0,5 миллиарда, а полнейшая шляпа и халтура», – написал Милонов.

Релиз «Смуты» состоялся 4 апреля эксклюзивно на VK Play.

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