Трилогия «Сталкер» впервые выйдет на PS5 и Xbox – из игр удалили русскую озвучку

Теги PlayStation 4 Xbox One Трейлеры игр S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля Игры

Анонсирована трилогия «Сталкер» на PS5 и Xbox.

В сборник войдут «Тень Чернобыля», «Зов Припяти» и «Чистое небо».

Тайтлы впервые выпустят на консолях, до этого они были эксклюзивами для ПК.

Также авторы убрали из игр русскую озвучку, останутся только субтитры.

Игры получат поддержку 60 FPS и модов, а также новый интерфейс.

Релиз трилогии «Сталкер» состоялся 6 марта на Xbox и PS5. Стоимость сборника – 40 долларов.

Ранее выход «Сталкера 2» перенесли на 5 сентября.

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2 комментария
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настолько бомбит от русской речи?
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Впринципе пофиг на озвучку ,за столько лет уже знаю кто где и что говорит))
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