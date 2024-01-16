Новый трейлер «Сталкера 2». Игру перенесли на 5 сентября

Теги STALKER 2 Трейлеры игр Релизы игр GSC Game World Игры

Стала известна дата выхода «Сталкера 2».

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GSC Game World выпустила новый трейлер «Сталкера 2», в котором сталкеры сидят у костра.

В конце студия объявила, что игра выйдет 5 сентября.

Изначально планировалось, что релиз тайтла состоится в первом квартале 2024 года.

Первой датой выхода была заявлена 28 апреля 2022 года.

Прохождения сюжета «Сталкера 2» займет 40 часов.

Ранее авторы «Сталкера 2» обновили скриншоты с интерфейсом в EGS.

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2 комментария
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Ахах. Еще на полгода перенесли?))
Игра 404 от страны 404..
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ждем следующего переноса игры
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