Артем Дзюба о российском аналоге FC 24: «Сомневаюсь, что мы сможем сделать это на достойном и хорошем уровне»

Теги Артем Дзюба футбольные симуляторы EA Sports EA Sports FC Игры

Артем Дзюба не верит в успешную разработку российского аналога FC 24.

«Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что мы сможем сделать это на достойном и хорошем уровне (улыбается). Потому что те ребята давно этим занимаются, до сих пор некоторых что-то возмущает. Последняя часть больше всех похожа на футбол. Если сделают [в России], я только за, но я очень сильно сомневаюсь, что смогут. А кто станет лицом игры, пусть выберут люди, у каждого свои кумиры», – поделился футболист Артем Дзюба.

Также спортсмен рассказал о своем опыте в футбольный симулятор:

«Нечасто, но поигрываю. Если мы собираемся с друзьями, то вечером выясняем, кто из нас сильнейший. На сборах тоже любим поиграть какие-нибудь турнирчики. Но я люблю и в виртуальный хоккей поиграть. Интересно за российские команды играть, но сейчас, к сожалению, их нет».

Ранее Андрей Аршавин попросил Владимира Путина создать российский аналог FC 24. Министерство спорта РФ поддержало предложение Аршавина. «Газпром» начал разработку аналога FC 24.

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2 комментария
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ну, глаза боятся, а руки делают. да, Артем?
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на удивление максимально здраво, видно что хоть немного разбирается и понимает, что это в разы сложнее игры по типу Смуты (но там даже в это не смогли), что уж про футбол говорить. направление очень нишевое, тут даже у конторы уровня Рокстар крайне велик шанс обосраться.

выпустят какую нибудь мобилку скорее всего.

а Аршавин тот ещё подлиза, с типичными депутатскими идеями на патриотичном угаре
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