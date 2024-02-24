Президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта: «Газпром» уже разрабатывает аналог FC 24»

«Газпром» работает над отечественным аналогом футбольного симулятора FC 24.

Об этом сообщил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике и президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный.

«На самом деле, я знаю, что он уже разрабатывается. Повестка была в том, чтобы не попросить его разработать у президента, а попросить поддержать инициативу.

Потому что «Газпром» уже разрабатывает аналог, и надеюсь, что в скором времени мы его увидим. Я знаю, что на разработку игры нужен не один год, это десятки лет. Но так или иначе работа уже в процессе, поэтому рано или поздно мы увидим эту игру», – приводит слова Нагорного ТАСС.

Ранее футболист Андрей Аршавин во время «Игр Будущего» попросил Владимира Путина создать российский аналог футсима FC 24. Министерство спорта РФ следом поддержало предложение футболиста.

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