Президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта: «Газпром» уже разрабатывает аналог FC 24»

Теги Никита Нагорный Политика EA Sports FC Игры

«Газпром» работает над отечественным аналогом футбольного симулятора FC 24.

Об этом сообщил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике и президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный.

«На самом деле, я знаю, что он уже разрабатывается. Повестка была в том, чтобы не попросить его разработать у президента, а попросить поддержать инициативу.

Потому что «Газпром» уже разрабатывает аналог, и надеюсь, что в скором времени мы его увидим. Я знаю, что на разработку игры нужен не один год, это десятки лет. Но так или иначе работа уже в процессе, поэтому рано или поздно мы увидим эту игру», – приводит слова Нагорного ТАСС.

Ранее футболист Андрей Аршавин во время «Игр Будущего» попросил Владимира Путина создать российский аналог футсима FC 24.  Министерство спорта РФ следом поддержало предложение футболиста.

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5 комментариев
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Эти люди живут в параллельной реальности))
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Ответ Бракованный
Эти люди живут в параллельной реальности))
Ну почему, просто пилят бабки, в итоге в лучших традициях мод к FC 24 выдадут за свою игру скорее всего, делов то.
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Ну вот разработаем симулятор - и все проблемы решатся. В конце концов, а что им в "Газпроме" еще делать, не села же газифицировать, в конце концов.
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Ответ Бракованный
Эти люди живут в параллельной реальности))
Да нет, они как раз живут в той реальности, где человек в 27 лет, который кроме спортивных снарядов ничего не видел, становится президентом федерации. А сейчас его садят к кормушке, где будут откармливать (по его же словам) десятки лет. И на выходе об этом постараются забыть или просто скажут - эксперимент не удался!
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