🔎 Мы ищем авторов на SEO-тексты!

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Мы ищем новых людей!

Авторы SEO-постов про игры

Чем вы будете заниматься:

1. Писать SEO-тексты по заданным темам.
2. Работать в связке с SEO-редактором и всем остальным отделом SEO, а также редакцией Кибера – забирать на себя некоторые тексты, иногда в срочном порядке оформлять необходимые гайды и подхватывать что-то на лету.

Что от вас требуется:

1. Грамотность хорошего уровня.
2. Умение исполнять техническое задание.
3. Умение читать и понимать тексты на английском языке.
4. Понимание игр.

Тестовое задание:

1. Напишите SEO-текст по следующему техническому заданию:

Сделать пост о том, как пройти приступ киберпсихоза «Кровавый ритуал» в Cyberpunk 2077. Используйте скриншоты, подзаголовки и списки, где это уместно. Один раз употребите название квеста на английском языке.

Мы ищем автора на как минимум 50 текстов длиной от 500 до 1000 слов в месяц – если вам кажется, что это много, то вакансия вам не подойдет.

С выполненным заданием и кратким рассказом о себе пишите на почту pogorsky@sports.ru до 5 ноября.

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3 комментария

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Korvo Attano
Самое главное не написали - стоимость за тысячу зсп.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Паранькин
"Как пройти приступ киберпсихоза"
Не читать статьи о Элфи и Гуниной
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