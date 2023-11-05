🔎 Мы ищем авторов на SEO-тексты!

Мы ищем новых людей!

Авторы SEO-постов про игры

Чем вы будете заниматься:

1. Писать SEO-тексты по заданным темам.

2. Работать в связке с SEO-редактором и всем остальным отделом SEO, а также редакцией Кибера – забирать на себя некоторые тексты, иногда в срочном порядке оформлять необходимые гайды и подхватывать что-то на лету.

Что от вас требуется:

1. Грамотность хорошего уровня.

2. Умение исполнять техническое задание.

3. Умение читать и понимать тексты на английском языке.

4. Понимание игр.

Тестовое задание:

1. Напишите SEO-текст по следующему техническому заданию:

Сделать пост о том, как пройти приступ киберпсихоза «Кровавый ритуал» в Cyberpunk 2077. Используйте скриншоты, подзаголовки и списки, где это уместно. Один раз употребите название квеста на английском языке.

Мы ищем автора на как минимум 50 текстов длиной от 500 до 1000 слов в месяц – если вам кажется, что это много, то вакансия вам не подойдет.

С выполненным заданием и кратким рассказом о себе пишите на почту pogorsky@sports.ru до 5 ноября.

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