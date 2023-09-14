По поручению Владимира Путина проведут турнир по «Миру танков» на Дальнем Востоке

Теги Владимир Путин World of Warships ФКС России Политика Мир танков Игры

ФКС анонсировала дисциплину первого киберспортивного турнира на Дальнем Востоке.

Издание «ТАСС» со ссылкой на ФКС России сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина проведут турнир по «Миру танков» на Дальнем Востоке.

Соревнование станет ежегодным, в этом году оно запланировано на конец 2023 года.

Также организаторы включат в турнир дисциплину «Мир кораблей».

Точная дата и время будет анонсированы позже. В ФКС России ждут, что соревнование привлечет сотни игроков.

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3 комментария

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banchik1
Лучше бы был не мир танков, а мир танкам
+2
0
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0:4 На спотифай камп ноу
Дед сколько у тебя боев 🖐️😅
0
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JackWhite
Хорошо, что WG больше не имеет отношения к России
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