По поручению Владимира Путина проведут турнир по «Миру танков» на Дальнем Востоке

ФКС анонсировала дисциплину первого киберспортивного турнира на Дальнем Востоке.

Издание «ТАСС» со ссылкой на ФКС России сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина проведут турнир по «Миру танков» на Дальнем Востоке.

Соревнование станет ежегодным, в этом году оно запланировано на конец 2023 года.

Также организаторы включат в турнир дисциплину «Мир кораблей».

Точная дата и время будет анонсированы позже. В ФКС России ждут, что соревнование привлечет сотни игроков.

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