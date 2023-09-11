ФКС России перейдет на отечественные игры: «Компьютерные игры у нас делать умеют»

Теги Киберспорт Дмитрий Смит ФКС России Игры

ФКС России планирует через несколько лет перейти на отечественные игры.

Федерация компьютерного спорта России хочет проводить турниры только по отечественным играм.

«Глобальная цель – перевод внутренних соревнований на отечественные игры. Я сталкиваюсь со скепсисом по поводу этого, мол, это как будто пересадить наших чиновников на отечественные автомобили.

Не скажу насчет российского автопрома, но компьютерные игры у нас делать умеют. Просто раньше наших Кулибиных перекупали, но сейчас у нас создаются отличные условия. Я уверен, что понадобится несколько лет, чтобы перейти на отечественные игры. Важно, чтобы они доносили наши ценности и мысли, что может сделать компьютерный спорт», – отметил президент ФКС России Дмитрий Смит в рамках Восточного экономического форума.

Ранее Дмитрий Смит заявил, что 43 млн человек следят за трансляциями турниров ФКС России. Федерация проводит Чемпионат России по компьютерному спорту (в дисциплинах Dota 2, CS:GO, Starcraft 2, Tekken 7, симулятор дрон-рейсинга DCL – The Game и Clash Royale), Кубок России по компьютерному спорту, Открытые киберспортивные игры, Студенческую лигу и Чемпионат и Кубок РФС по интерактивному футболу (FIFA).  

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7 комментариев

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Hardpacino
У человека с головой не все в порядке, не судите его строго. Просто надеюсь, что государство вместо субсидий на эту хрень, проплатит ему дурку. А еще лучше, чтобы посмотрели на что ФКС вообще расходует деньги и привлекли по статье.
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dhaenur
Ответ Hardpacino
У человека с головой не все в порядке, не судите его строго. Просто надеюсь, что государство вместо субсидий на эту хрень, проплатит ему дурку. А еще лучше, чтобы посмотрели на что ФКС вообще расходует деньги и привлекли по статье.
Вы в какой альтернативной реальности сейчас живёте? Все, что транслирует этот товарищ, есть прямое следствие политики государства. Тем, кто следует линии партии грозит не дурка и статья, а только лишь светлое будущее.
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Бракованный
Его еще так и не отпустило после 43 миллионов
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Spartanec-Kaliningrad
Софистика для электората.
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tharsedX
Ответ Бракованный
Его еще так и не отпустило после 43 миллионов
в госдуму завезли отличный кокос
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Дикий Кот
Ну, всё. Сидим тихо, ждём турниров по Доке 2.
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Мария Малезич
ого мув
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