ФКС России перейдет на отечественные игры: «Компьютерные игры у нас делать умеют»

ФКС России планирует через несколько лет перейти на отечественные игры.

Федерация компьютерного спорта России хочет проводить турниры только по отечественным играм.

«Глобальная цель – перевод внутренних соревнований на отечественные игры. Я сталкиваюсь со скепсисом по поводу этого, мол, это как будто пересадить наших чиновников на отечественные автомобили.

Не скажу насчет российского автопрома, но компьютерные игры у нас делать умеют. Просто раньше наших Кулибиных перекупали, но сейчас у нас создаются отличные условия. Я уверен, что понадобится несколько лет, чтобы перейти на отечественные игры. Важно, чтобы они доносили наши ценности и мысли, что может сделать компьютерный спорт», – отметил президент ФКС России Дмитрий Смит в рамках Восточного экономического форума.

Ранее Дмитрий Смит заявил, что 43 млн человек следят за трансляциями турниров ФКС России. Федерация проводит Чемпионат России по компьютерному спорту (в дисциплинах Dota 2, CS:GO, Starcraft 2, Tekken 7, симулятор дрон-рейсинга DCL – The Game и Clash Royale), Кубок России по компьютерному спорту, Открытые киберспортивные игры, Студенческую лигу и Чемпионат и Кубок РФС по интерактивному футболу (FIFA).

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