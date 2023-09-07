Федор Емельяненко, Майк Тайсон и Мохаммед Али появятся в UFC 5

Федор Емельяненко появится в качестве персонажа в UFC 5 .

EA Sports объявила о добавлении Федора Емельяненко в файтинг UFC 5.

Емельяненко можно получить, предзаказав Deluxe-издание за 100 долларов (цена обычного издания – 70 долларов). Помимо Емельяненко, владельцы расширенного издания получат в качестве дополнительных бойцов Майка Тайсона и Мохаммеда Али, а также ранний доступ к игре с 24 октября.

Релиз UFC 5 состоится 27 октября, до этого времени разработчики обещают показать геймплей игры. Дебютный трейлер UFC 5 с Емельяненко и другими бойцами доступен по ссылке.

На обложке стандартного издания появятся Александр Волкановски и Валентина Шевченко.

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