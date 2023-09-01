Мбаппе, де Брюйне, Холанд и Алексия Путельяс – лидеры по рейтингу в FC 24

Теги Кевин де Брюйне Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд EA Sports FC Игры

Определились футболисты с самым высоким рейтингом в EA Sports FC 24.

Инсайдеры показали рейтинги лучших футболистов в EA Sports FC 24.

Высший показатель (91) снова получили Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Кевин де Брюйне («Ман Сити»), к ним присоединились Эрлинг Холанд («Ман Сити», +3 пункта по сравнению с прошлым годом) и двукратная обладательница золотого мяча «Золотого мяча» Алексия Путельяс – в этом году женщины впервые появятся в футсиме.

Лионель Месси, как предсказывалось ранее, сохранил рейтинг 90, а Криштиану Роналду выпал из топа лучших и получил рейтинг 86.

EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК, а также консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Ранее стало известно, что компания Бориса Ротенберга планирует выпуск футбольного и хоккейного симуляторов, которые заменят NHL и FIFA в России.

Слили главные рейтинги FC 24. Мбаппе, Холанд и де Брюйне – лучшие игроки мира, у Рона отняли 4 балла

6 фейковых футболистов в футсимах

Опрос

Кто заслужил самый высокий рейтинг в FC 24?
1158 голосов
Килиан Мбаппе
16%
Килиан Мбаппе
Эрлинг Холанд
41%
Эрлинг Холанд
Кевин де Брюйне
16%
Кевин де Брюйне
Лионель Месси
14%
Лионель Месси
Криштиану Роналду
9%
Криштиану Роналду
Кто-то другой
4%
Малком

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