Мбаппе, де Брюйне, Холанд и Алексия Путельяс – лидеры по рейтингу в FC 24

Определились футболисты с самым высоким рейтингом в EA Sports FC 24.

Инсайдеры показали рейтинги лучших футболистов в EA Sports FC 24.

Высший показатель (91) снова получили Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Кевин де Брюйне («Ман Сити»), к ним присоединились Эрлинг Холанд («Ман Сити», +3 пункта по сравнению с прошлым годом) и двукратная обладательница золотого мяча «Золотого мяча» Алексия Путельяс – в этом году женщины впервые появятся в футсиме.

Лионель Месси, как предсказывалось ранее, сохранил рейтинг 90, а Криштиану Роналду выпал из топа лучших и получил рейтинг 86.

EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК, а также консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Ранее стало известно, что компания Бориса Ротенберга планирует выпуск футбольного и хоккейного симуляторов, которые заменят NHL и FIFA в России.

Слили главные рейтинги FC 24. Мбаппе, Холанд и де Брюйне – лучшие игроки мира, у Рона отняли 4 балла

6 фейковых футболистов в футсимах