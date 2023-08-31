Компания Бориса Ротенберга планирует выпустить футбольный и хоккейный симуляторы, которые заменят NHL и FIFA

Теги Борис Ротенберг-старший EA Sports EA Sports FC FIFA 24 NHL 24 Игры

Структуры Бориса Ротенберга намерены выпустить футбольный и хоккейный симуляторы.

СМП ESports, принадлежащая Борису Ротенбергу, намерена в течение трех лет начать разрабатывать футбольный и хоккейный симуляторы.

«Наша основная цель — создать команду разработчиков, которая не будет ограничиваться конкретными видами спорта, а сможет создавать любые игры на основе отечественного движка», – сказал гендиректор компании Георгий Гнутов.

Инвестиции СМП ESports в разработку на первом этапе могут составить около 300 млн рублей. В перспективе СМП ESports «намерена заменить иностранные спортивные симуляторы». Это FIFA и NHL, над которыми работает EA Sports.

Другая структура Ротенберга АНО «СМП Рэйсинг» также разрабатывает гоночный симулятор. Ранее экс-гендиректор Rutube Моисеев заявил, что собирается выпустить российский аналог гоночного симулятора Assetto Corsa на движке Unity.

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4 комментария

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Мақсат Алдаш
Кому война, кому мать родна
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Hardpacino
Отечественный движок это что? То, что создал ВК или опенсорс клон юнити?
+3
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Edya
Ответ Hardpacino
Отечественный движок это что? То, что создал ВК или опенсорс клон юнити?
Переменные в Юнити заменят или анриле, как максимум
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Алексей Дёмин
это очень хорошая идея я бы с удовольствием поиграл бы и в новую фифу и в новую НХЛ за наши команды и на ПК
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