Компания Бориса Ротенберга планирует выпустить футбольный и хоккейный симуляторы, которые заменят NHL и FIFA
Структуры Бориса Ротенберга намерены выпустить футбольный и хоккейный симуляторы.
СМП ESports, принадлежащая Борису Ротенбергу, намерена в течение трех лет начать разрабатывать футбольный и хоккейный симуляторы.
«Наша основная цель — создать команду разработчиков, которая не будет ограничиваться конкретными видами спорта, а сможет создавать любые игры на основе отечественного движка», – сказал гендиректор компании Георгий Гнутов.
Инвестиции СМП ESports в разработку на первом этапе могут составить около 300 млн рублей. В перспективе СМП ESports «намерена заменить иностранные спортивные симуляторы». Это FIFA и NHL, над которыми работает EA Sports.
Другая структура Ротенберга АНО «СМП Рэйсинг» также разрабатывает гоночный симулятор. Ранее экс-гендиректор Rutube Моисеев заявил, что собирается выпустить российский аналог гоночного симулятора Assetto Corsa на движке Unity.
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