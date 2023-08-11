В EA Sports FC добавили пенальти Бруну Фернандеша и празднование Рэшфорда

Теги Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд EA Sports FC Игры

Фирменные движения игроков «Манчестер Юнайтед» появились в EA FC 24.

В игру добавили знаменитую технику пенальти Бруну Фернандеша «прыгай и стреляй».

Разработчики не упустили и известное празднование гола от Маркуса Рэшфорда с пальцем у виска.

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