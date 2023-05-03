Александра Мостового в образе царя удалили из FIFA 23

Теги Александр Мостовой FIFA 23 Игры

Набор Александра Мостового был убран из FIFA 23.

На данный момент в игре вместо него появилась информация про колумбийца Кордобу.

Таким образом, набор российского футболиста, позволявший украсить стадионы портретом игрока, пробыл в игре около недели.

Сам Мостовой прокомментировали свое добавление в FIFA 23 в образе царя: «Люди довольны, что продолжаю забивать, отдавать, выигрывать».

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4 комментария

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Муканов Арманбек
Поняли что Царь не настоящий
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Илья Ильич
Ну всё понятно: разрабы в футбол не играли 20 лет в футбол и не понимают реального уровня Царя. Потому и снесли.
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banchik1
Конечно снесли, как узнали об отсутствии лицензии.
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somik_candiru
Недолго фраер танцевал
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