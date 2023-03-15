В следующей части FIFA не будет русскоязычной озвучки

Теги Константин Генич Electronic Arts FIFA 23 Игры

Electronic Arts откажется от русской озвучки в следующей части FIFA.

Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич. Генич был комментатором игр серии FIFA с 2016 года. Также игру озвучивал Георгий Черданцев. 

Также игру озвучивал Георгий Черданцев. Он написал в своем телеграм-канале: «Это неправда. Файлы озвучены мной и Константином Михалычем. Должны быть осенью в новой версии».

Electronic Arts ранее ушла с российского рынка. А российские клубы и сборную убрали из FIFA 23.

Следующая часть серии будет называться EA Sports FC, так как у EA закончился контракт с FIFA.

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4 комментария

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Алексей Полиенков
Да фифа уже давно умерла. Как и пес.
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DynamoUfa
как и самой фифы
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В Иванов
какой ужас
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TiNO
Следующей части FIFA, как таковой не будет, игра с другим названием выйдет))
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