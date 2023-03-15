В следующей части FIFA не будет русскоязычной озвучки
Electronic Arts откажется от русской озвучки в следующей части FIFA.
Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич. Генич был комментатором игр серии FIFA с 2016 года. Также игру озвучивал Георгий Черданцев.
Также игру озвучивал Георгий Черданцев. Он написал в своем телеграм-канале: «Это неправда. Файлы озвучены мной и Константином Михалычем. Должны быть осенью в новой версии».
Electronic Arts ранее ушла с российского рынка. А российские клубы и сборную убрали из FIFA 23.
Следующая часть серии будет называться EA Sports FC, так как у EA закончился контракт с FIFA.
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