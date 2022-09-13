EA опубликовала рейтинг 23 лучших игроков АПЛ в FIFA 23.
Лучшие игроки Английской Премьер-лиги в FIFA 23
23. Эмерик Лапорт («Манчестер Сити») – общий рейтинг: 86
22. Эдуар Менди («Челси») – общий рейтинг: 86
21. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») – общий рейтинг: 87
20. Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур») – общий рейтинг: 87
19. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») – общий рейтинг: 87
18. Калиду Кулибали («Челси») – общий рейтинг: 87
17. Эндрю Робертсон («Ливерпуль») – общий рейтинг: 87
16. Родри («Манчестер Сити») – общий рейтинг: 87
15. Фабиньо («Ливерпуль») – общий рейтинг: 87
14. Бернарду Силва («Манчестер Сити») – общий рейтинг: 88
13. Рубен Диаш («Манчестер Сити») – общий рейтинг: 88
12. Жуан Канселу («Манчестер Сити») – общий рейтинг: 88
11. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») – общий рейтинг: 88
10. Н’Голо Канте («Челси») – общий рейтинг: 89
9. Эдерсон («Манчестер Сити») – общий рейтинг: 89
8. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») – общий рейтинг: 89
7. Алисон («Ливерпуль») – общий рейтинг: 89
6. Каземиро («Манчестер Юнайтед») – общий рейтинг: 89
5. Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур») – общий рейтинг: 89
4. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») – общий рейтинг: 90
3. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – общий рейтинг: 90
2. Мохаммед Салах («Ливерпуль») – общий рейтинг: 90
1. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – общий рейтинг: 91
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