Топ-23 игроков АПЛ в FIFA 23: де Брюйне – лучший, Салах – второй, Роналду на четвертом месте

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EA опубликовала рейтинг 23 лучших игроков АПЛ в FIFA 23.

Лучшие игроки Английской Премьер-лиги в FIFA 23

23. Эмерик Лапорт («Манчестер Сити») – общий рейтинг: 86

22. Эдуар Менди («Челси») – общий рейтинг: 86

21. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») – общий рейтинг: 87

20. Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур») – общий рейтинг: 87

19. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») – общий рейтинг: 87 

18. Калиду Кулибали («Челси») – общий рейтинг: 87

17. Эндрю Робертсон («Ливерпуль») – общий рейтинг: 87

16. Родри («Манчестер Сити») – общий рейтинг: 87

15. Фабиньо («Ливерпуль») – общий рейтинг: 87

14. Бернарду Силва («Манчестер Сити») – общий рейтинг: 88

13. Рубен Диаш («Манчестер Сити») – общий рейтинг: 88

12. Жуан Канселу («Манчестер Сити») – общий рейтинг: 88

11. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») – общий рейтинг: 88

10. Н’Голо Канте («Челси») – общий рейтинг: 89

9. Эдерсон («Манчестер Сити») – общий рейтинг: 89

8. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») – общий рейтинг: 89

7. Алисон («Ливерпуль») – общий рейтинг: 89

6. Каземиро («Манчестер Юнайтед») – общий рейтинг: 89

5. Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур») – общий рейтинг: 89

4. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») – общий рейтинг: 90

3. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – общий рейтинг: 90

2. Мохаммед Салах («Ливерпуль») – общий рейтинг: 90

1. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – общий рейтинг: 91

Карточки топ-15 игроков

Ранее EA опубликовала топ-23 игроков в FIFA 23.

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