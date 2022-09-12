Топ-23 игроков в FIFA 23: Бензема, Левандовски, Мбаппе, де Брюйне и Месси в пятерке лучших, Роналду выше Неймара

EA опубликовала список 23 лучших игроков в FIFA 23.
Максимальный рейтинг среди футболистов – 91. Такой рейтинг получили 5 футболистов: Карим Бензема, Роберт Левандовски, Килиан Мбаппе, Кевин де Брюйне и Лионель Месси.
Ранее EA официально анонсировала рейтинг и внутриигровые изображения футболистов-амбассадоров FIFA 23.
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