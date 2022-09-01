Месси и Мбаппе – 91, Роналду – 90, Неймар – 89: в сеть утекли рейтинги FIFA 23

В сети появились возможные рейтинги футболистов в FIFA 23 от EA Sports.

Лионель Месси («ПСЖ»), Роберт Левандовски («Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Карим Бензема («Реал») и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») получили максимальную оценку – 91.

Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед) оценили на 90 баллов, Неймара («ПСЖ») – на 89.

По сравнению с FIFA 22 Месси потерял два очка рейтинга, Роналду – одно очко. Для обоих футболистов также снизили показатель скорости (pace) – до 81 балла.

Наибольший прирост рейтинга в FIFA 23 показали Рафаэл Леау (+7, 84), Винисиус Жуниор (+6, 86) и Дарвин Нуньес (+6, 82).

FIFA 23 выйдет 30 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.

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