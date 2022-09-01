Месси и Мбаппе – 91, Роналду – 90, Неймар – 89: в сеть утекли рейтинги FIFA 23

В сети появились возможные рейтинги футболистов в FIFA 23 от EA Sports.
Лионель Месси («ПСЖ»), Роберт Левандовски («Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Карим Бензема («Реал») и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») получили максимальную оценку – 91.
Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед) оценили на 90 баллов, Неймара («ПСЖ») – на 89.
По сравнению с FIFA 22 Месси потерял два очка рейтинга, Роналду – одно очко. Для обоих футболистов также снизили показатель скорости (pace) – до 81 балла.
Наибольший прирост рейтинга в FIFA 23 показали Рафаэл Леау (+7, 84), Винисиус Жуниор (+6, 86) и Дарвин Нуньес (+6, 82).
FIFA 23 выйдет 30 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.
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Возможный топ-20 игроков FIFA 23
- Лионель Месси («ПСЖ») – 91 (-2)
- Роберт Левандовски («Барселона») – 91 (-1)
- Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 91 (-)
- Карим Бензема («Реал») – 91 (+2)
- Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 91 (-)
- Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед) – 90 (-1)
- Мохамед Салах («Ливерпуль») – 90 (+1)
- Мануэль Нойер («Бавария») – 90 (-)
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 90 (+1)
- Тибо Куртуа («Реал») – 90 (+1)
- Эдерсон («Манчестер Сити») – 89 (-)
- Каземиро («Манчестер Юнайтед») – 89
- Нголо Канте («Челси») – 89 (-1)
- Ян Облак («Атлетико») – 89 (-2)
- Неймар («ПСЖ») – 89 (-1)
- Алиссон («Ливерпуль») – 89 (-)
- Йозуа Киммих («Бавария») – 89 (-)
- Садьо Мане («Бавария») – 89 (-)
- Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – 89 (-)
- Харри Кейн («Тоттенхэм») – 89 (-1)