Месси и Мбаппе – 91, Роналду – 90, Неймар – 89: в сеть утекли рейтинги FIFA 23

Теги Криштиану Роналду Лионель Месси Неймар Килиан Мбаппе EA Sports FIFA 23 Игры

В сети появились возможные рейтинги футболистов в FIFA 23 от EA Sports.

Лионель Месси («ПСЖ»), Роберт Левандовски («Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Карим Бензема («Реал») и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») получили максимальную оценку – 91.

Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед) оценили на 90 баллов, Неймара («ПСЖ») – на 89.

По сравнению с FIFA 22 Месси потерял два очка рейтинга, Роналду – одно очко. Для обоих футболистов также снизили показатель скорости (pace) – до 81 балла.

Наибольший прирост рейтинга в FIFA 23 показали Рафаэл Леау (+7, 84), Винисиус Жуниор (+6, 86) и Дарвин Нуньес (+6, 82). 

FIFA 23 выйдет 30 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.

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Возможный топ-20 игроков FIFA 23

  1. Лионель Месси («ПСЖ») – 91 (-2)
  2. Роберт Левандовски («Барселона») – 91 (-1)
  3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 91 (-)
  4. Карим Бензема («Реал») – 91 (+2)
  5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 91 (-)
  6. Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед) – 90 (-1)
  7. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 90 (+1)
  8. Мануэль Нойер («Бавария») – 90 (-)
  9. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 90 (+1)
  10. Тибо Куртуа («Реал») – 90 (+1)
  11. Эдерсон («Манчестер Сити») – 89 (-)
  12. Каземиро («Манчестер Юнайтед») – 89
  13. Нголо Канте («Челси») – 89 (-1)
  14. Ян Облак («Атлетико») – 89 (-2)
  15. Неймар («ПСЖ») – 89 (-1)
  16. Алиссон («Ливерпуль») – 89 (-)
  17. Йозуа Киммих («Бавария») – 89 (-)
  18. Садьо Мане («Бавария») – 89 (-)
  19. Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – 89 (-)
  20. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 89 (-1)

 

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