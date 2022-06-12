«Сталкер 2» перенесен на 2023 год

Релиз «Сталкера 2» перенесен на 2023 год.

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На презентации Xbox и Bethesda об игре ничего не сказали, но на слайде Xbox со списком грядущих игр релиз Stalker 2 намечен на 2023 год.

Выход «Сталкера 2» после прошлого переноса планировался 8 декабря 2022 года. 2 марта GSC Game World объявила о приостановке работы над тайтлом.

В конце мая GSC Game World возобновила разработку игры.

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