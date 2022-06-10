РПЛ удалят из футсима eFootball (бывший PES) – Konami ушла из России

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Российской Премьер-лиги больше не будет в eFootball.

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Konami отказалась продлевать контракт с РПЛ. Лига не появится в новой версии симулятора eFootball – преемника Pro Evolution Soccer.

«Действующий контракт РПЛ с Konami истек с окончанием сезона 2021/22. Konami уведомила РПЛ о выходе из переговоров на сезон 2022/23 и о приостановке какой-либо деятельности на территории России», — заявили в пресс-службе компании.

В сентябре 2021 года eFootball стала худшей игрой в истории Steam.

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