Как забрать бесплатную FIFA 22 и другие игры PS Plus в мае

Пользователи обнаружили способ забрать бесплатные игры PS Plus в мае.
В апреле бесплатные игры PS Plus было можно забрать через поиск. В мае этот способ работать перестал.
Пользователи нашли новый способ, который работает как минимум на PS5.
Как забрать игры PS Plus в мае:
- Добавьте в корзину бесплатный эксклюзивный контент (это разные бонусы в онлайн-играм – GTA Online, World of Warships и другим. Он показан на главной странице PS Plus)
- Положите в корзину игры месяца
- «Оплачивайте» покупку за 0 рублей
- Игры месяца PS Plus добавятся в вашу библиотеку
Игры месяца PS Plus:
- FIFA 22 (PS4, PS5)
- Curse of the Dead Gods (PS4)
- Tribes of Midgard (PS4, PS5)
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