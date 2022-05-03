Как забрать бесплатную FIFA 22 и другие игры PS Plus в мае

Пользователи обнаружили способ забрать бесплатные игры PS Plus в мае.

В апреле бесплатные игры PS Plus было можно забрать через поиск. В мае этот способ работать перестал.

Пользователи нашли новый способ, который работает как минимум на PS5.

Как забрать игры PS Plus в мае:

Добавьте в корзину бесплатный эксклюзивный контент (это разные бонусы в онлайн-играм – GTA Online, World of Warships и другим. Он показан на главной странице PS Plus) Положите в корзину игры месяца «Оплачивайте» покупку за 0 рублей Игры месяца PS Plus добавятся в вашу библиотеку

Игры месяца PS Plus:

FIFA 22 (PS4, PS5)

Curse of the Dead Gods (PS4)

Tribes of Midgard (PS4, PS5)

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