Как забрать бесплатную FIFA 22 и другие игры PS Plus в мае

Теги PlayStation 4 PlayStation 5 PlayStation Plus FIFA 22 Игры

Пользователи обнаружили способ забрать бесплатные игры PS Plus в мае.

В апреле бесплатные игры PS Plus было можно забрать через поиск. В мае этот способ работать перестал.

Пользователи нашли новый способ, который работает как минимум на PS5.

Как забрать игры PS Plus в мае:

  1. Добавьте в корзину бесплатный эксклюзивный контент (это разные бонусы в онлайн-играм – GTA Online, World of Warships и другим. Он показан на главной странице PS Plus)
  2. Положите в корзину игры месяца
  3. «Оплачивайте» покупку за 0 рублей
  4. Игры месяца PS Plus добавятся в вашу библиотеку  

Игры месяца PS Plus:

  • FIFA 22 (PS4, PS5)
  • Curse of the Dead Gods (PS4)
  • Tribes of Midgard (PS4, PS5)

«М.Видео» вернула в продажу карты оплаты PlayStation Plus 1 апреля.

Вернулся в Cyberpunk 2077 и не пожалел. От побочек вскружило голову

В тиктоке вспомнили о мобильной игре десятилетней давности. Персонажами воссоздают песни!

Опрос

Какие игры лучше?
2259 голосов
Инди
22%
Hades
Среднебюджетные игры
25%
Mount & Blade 2: Bannerlord
ААА
53%
Ratchet & Clank: Rift Apart

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные