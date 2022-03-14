Создатели «‎Сталкера 2» не будут продавать игру россиянам

Теги STALKER 2 Политика GSC Game World Игры

Компания GSC Game World отменила физические предзаказы «‎Сталкера 2» для жителей РФ и вернет пользователям деньги.

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Предзаказавшие физическую копию игры не получат диск. Все пользователи из РФ, сделавшие цифровой предзаказ до анонса GSC, смогут поиграть в «‎Сталкер 2». Оформление новых цифровых предзаказов приостановлено.

Разработчики объяснили это нежеланием финансировать правительство РФ через налоги.

2 марта GSC Game World заявила о приостановке разработки игры «Сталкер 2» на фоне ситуации в Украине. В январе «Сталкер 2» перенесли на 8 декабря 2022 года.

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