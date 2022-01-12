«Сталкер 2» перенесли на 8 декабря 2022 года

Теги STALKER 2 Релизы игр GSC Game World Игры

Студия GSC Game World объявила о переносе «Сталкера 2».

Теперь выход игры состоится 8 декабря 2022 года. По словам разработчиков, им нужно больше времени для того, чтобы реализовать все задумки.

Ранее украинский блогер OLDboi сообщил о планах разработчиков по переносу «Сталкера 2», после чего авторы игры призвали «не доверять информации из непроверенных источников».

Изначально релиз «Сталкера 2» должен был состояться 28 апреля.

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