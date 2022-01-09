«Сталкер 2» перенесут на осень 2022 года (OLDboi)

Украинский ютубер OLDboi поделился информацией о переносе «Сталкера 2» от GSC Game World с весны на осень 2022 года.

По словам блогера, разработчики оттягивают заявление о переносе до начала весны или первого полноценного показа геймплея, чтобы собрать побольше предзаказов. OLDboi заявил, что информацию можно считать на 100% достоверной.

Также ютубер рассказал о версии «Сталкера 2» для PlayStation 5, релиз которой стоит ожидать в конце текущего или начале следующего года. Анонс версии для PS5 состоится уже после релиза на ПК и Xbox. «Сталкер 2» на PS5 будет поддерживать уникальные функции DualSense вроде адаптивных триггеров и 3D-вибрации.

Ранее OLDboi делился инсайдерской информацией про отмену украинской локализации Cyberpunk 2077 и публиковал закрытую статистику продаж игр для украинских пользователей Steam и PlayStation. Также OLDboi первым опроверг информацию о том, что Моргенштерн станет тестером «Сталкера 2».

«Сталкер 2» должен был выйти 28 апреля 2022 года. 45% читателей Sports.ru назвали «Сталкера 2» самой ожидаемой игрой 2022 года.

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