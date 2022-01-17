«Сталкер 2» могут перенести на 2023 год (XGTV)

Теги STALKER 2 Релизы игр GSC Game World Игры

Ютубер XGTV заявил, что игру «Сталкер 2» могут перенести на 2023 год.

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XGTV считает, что перенос игры на 8 декабря будет не последним перед релизом игры.

Блогер назвал несколько причин, из-за которых состоится новый перенос:

  • Из-за перехода на Unreal Engine 5 новые элементы игры не были готовы, а старые сломались;
  • Концепция игры окончательно сформировалась в мае 2020 года, только после этого начали собирать игровые элементы;
  • Осенью в GSC пришло около 40 человек, большинство из которых новички в индустрии или фрилансеры;
  • Менеджмент готовился перенести игру уже осенью, но многие не знали об этом;
  • В GSC большая текучка кадров – новичков «выкидывают на мороз» после выполнения поставленной задачи.

12 января GSC Game World объявила о переносе «Сталкера 2» на 8 декабря 2022 года. По словам комьюнити-менеджера GSC, игру не успевали довести «до того состояния, какого мы хотим видеть».

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