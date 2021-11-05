Головин стал лучшим российским футболистом в FM22. Миранчук и Дзюба – в топ-3

Стали известны рейтинги футболистов в Football Manager 2022 от разработчика Sports Interactive.
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Среди российских спортсменов лучшим стал Александр Головин («Монако») с рейтингом 147. В топ-3 вошли Алексей Миранчук из «Аталанты» (140) и Артем Дзюба из «Зенита» (139).
Лидер среди российских вратарей – Игорь Акинфеев (ЦСКА) с рейтингом 136. Для сравнения, лучший игрок в FM22 Лионель Месси получил рейтинг 194.
Топ-10 российских футболистов в Football Manager 2022
- Александр Головин -147;
- Алексей Миранчук – 140;
- Артем Дзюба – 139;
- Марио Фернандес – 139;
- Игорь Акинфеев – 136;
- Денис Черышев – 136;
- Магомед Оздоев – 135;
- Антон Миранчук – 134;
- Далер Кузяев – 133;
- Гильерме – 133.
Релиз Football Manager 2022 состоялся 9 ноября на ПК (Steam, Epic Games Store) и в библиотеке Xbox Game Pass.
Обзор Football Manager 22: изменений не больше, чем в FIFA. Игра эволюционирует, но не всегда как надо
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