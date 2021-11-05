Головин стал лучшим российским футболистом в FM22. Миранчук и Дзюба – в топ-3

Стали известны рейтинги футболистов в Football Manager 2022 от разработчика Sports Interactive.

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Среди российских спортсменов лучшим стал Александр Головин («Монако») с рейтингом 147. В топ-3 вошли Алексей Миранчук из «Аталанты» (140) и Артем Дзюба из «Зенита» (139).

Лидер среди российских вратарей – Игорь Акинфеев (ЦСКА) с рейтингом 136. Для сравнения, лучший игрок в FM22 Лионель Месси получил рейтинг 194.

Топ-10 российских футболистов в Football Manager 2022

Александр Головин -147; Алексей Миранчук – 140; Артем Дзюба – 139; Марио Фернандес – 139; Игорь Акинфеев – 136; Денис Черышев – 136; Магомед Оздоев – 135; Антон Миранчук – 134; Далер Кузяев – 133; Гильерме – 133.

Релиз Football Manager 2022 состоялся 9 ноября на ПК (Steam, Epic Games Store) и в библиотеке Xbox Game Pass.

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