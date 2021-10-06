Месси – лучший игрок в FM22. Левандовски и де Брюйне в топ-3

Нападющий «ПСЖ» Лионель Месси – лучший игрок по рейтингу текущих способностей в Football Manager 2022.

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Рейтинг текущих способностей аргентинского футболиста составляет 194.

В тройку лучших также входят нападающий «Баварии» Роберт Левандовски – 190, и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне – 188.

Топ-10 футболистов в Football Manager 2022:

Лионель Месси – 194 (текущий рейтинг); Роберт Левандовски – 190; Кевин де Брюйне – 188; Харри Кейн – 184; Мохамед Салах – 184; Килиан Мбаппе – 184; Криштиану Роналду – 182; Карим Бензема – 180; Неймар – 180; Вирджил ван Дейк – 180;

Football Manager 2022 вышел 9 ноября. В Steam игра стоит 2699 рублей. Также FM22 доступна в библиотеке Xbox Game Pass на ПК и Xbox и Epic Games Store. Для просмотра и редактирования рейтинга текущих способностей необходимо приобрести встроенный игровой редактор.

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