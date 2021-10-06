Месси – лучший игрок в FM22. Левандовски и де Брюйне в топ-3

Нападющий «ПСЖ» Лионель Месси – лучший игрок по рейтингу текущих способностей в Football Manager 2022.
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Рейтинг текущих способностей аргентинского футболиста составляет 194.
В тройку лучших также входят нападающий «Баварии» Роберт Левандовски – 190, и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне – 188.
Топ-10 футболистов в Football Manager 2022:
- Лионель Месси – 194 (текущий рейтинг);
- Роберт Левандовски – 190;
- Кевин де Брюйне – 188;
- Харри Кейн – 184;
- Мохамед Салах – 184;
- Килиан Мбаппе – 184;
- Криштиану Роналду – 182;
- Карим Бензема – 180;
- Неймар – 180;
- Вирджил ван Дейк – 180;
Football Manager 2022 вышел 9 ноября. В Steam игра стоит 2699 рублей. Также FM22 доступна в библиотеке Xbox Game Pass на ПК и Xbox и Epic Games Store. Для просмотра и редактирования рейтинга текущих способностей необходимо приобрести встроенный игровой редактор.
Обзор Football Manager 22: изменений не больше, чем в FIFA. Игра эволюционирует, но не всегда как надо
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