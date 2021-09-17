В FIFA 22 уже можно играть – игра вышла в ранний доступ для подписчиков EA Play

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EA Sports открыла ранний доступ к FIFA 22. Подписчики EA Play смогут поиграть в футбольный симулятор 10 часов.

Отметим, что благодаря скидке стоимость подписки EA Play составляет 89 рублей. Предложение продлится до конца сентября.

Опробовать новую игру могут обладатели ПК, PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One.

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Опрос

Какой футболист получил самый несправедливый рейтинг в FIFA 22?
445 голосов
Жоржиньо
23%
Жоржиньо Фрелло
Александер-Арнолд
13%
Трент Александер-Арнолд
Гризманн
12%
Антуан Гризманн
Доннарумма
16%
Джанлуиджи Доннарумма
Эдуар Менди
15%
Эдуар Менди
Кто-то другой
21%
Килиан Мбаппе

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