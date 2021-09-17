В FIFA 22 уже можно играть – игра вышла в ранний доступ для подписчиков EA Play

EA Sports открыла ранний доступ к FIFA 22. Подписчики EA Play смогут поиграть в футбольный симулятор 10 часов.
Отметим, что благодаря скидке стоимость подписки EA Play составляет 89 рублей. Предложение продлится до конца сентября.
Опробовать новую игру могут обладатели ПК, PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One.
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